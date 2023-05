Nicolas Cage znajduje kolejny projekt. Otrzymał on główną rolę w filmie ''The Surfer'' Lorcana Finnegana 0

Nicolas Cage powraca do czasów swojej świetności. Po udanym występie w komediowym horrorze Renfield, aktor otrzymał rolę znajdującego się na skraju szaleństwa mężczyzny broniącego swojej 'własności' i honoru.

Nicolas Cage, ''Renfield''

Cage został obsadzony w głównej roli w thrillerze psychologicznym The Surfer. Otrzymał on rolę mężczyzny, który powraca do swojego rodzinnego miasta w Australii, po tym, jak ułożył sobie życie w Stanach Zjednoczonych. Dzieciństwo spędził on na pewnej plaży, do której własność obecnie uzurpuje sobie lokalny gang surferów. Bohater upokorzony na oczach swojego nastoletniego syna postanawia nie dać za wygraną i wypowiada wojnę tym, którzy pragną kontrolować zatokę. W miarę eksalacji konfliktu stawka wymyka się spod kontroli, a całość powoduje, iż mężczyzna zaczyna znajdować się na skraju szaleństwa.

The Surfer wyreżyseruje Lorcan Finnegan mający na swoim koncie thriller science fiction Wiwarium. Scenariusz napisał Thomas Martin. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się we wrześniu w Australii. Zaś w tym tygodniu projekt ten zostanie przedstawiony na targach podczas trwającego festiwalu filmowego w Cannes.

Źrodło: The Hollywood Reporter