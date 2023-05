Winona Ryder na pierwszych zdjęciach z planu ''Soku z żuka 2'' 0

Od ponad tygodnia trwają zdjęcia do wyczekiwanego sequela komediowego horroru Sok z żuka. Mamy już pierwsze zdjęcia z planu. Na opublikowanych fotografiach widać Winonę Ryder powracającą po latach do roli Lydii Deetz.

Winona Ryder, ''Sok z żuka''

Tak oto po 35 latach wygląda aktorka powracająca do swojej kultowej roli.

Zdjecia te pochodzą z planu znajdującego się w Hitchin w hrabstwie Hertfordshire.

Za kamerą powstającej po latach kontynuacji stanie oczywiście nie kto inny jak Tim Burton, reżyser oryginału. Będzie to jego powrót do pełnometrażowego dzieła po nakręconym w 2019 roku Dumbo.

Jak na razie wszelkie fabularne szczegóły tego oczekiwanego od lat sequela trzymane są w tajemnicy. Do tytułowej roli po latach powraca także Michael Keaton. W obsadzie jest także znana z roli Wednesday Addams Jenna Ortega, która sportretuje córkę Lydii Deetz, a także Catherine O'Hara ponownie wcielająca się w matkę Lydii – Delię oraz Justin Theroux, Monica Bellucci i Willem Dafoe.

Premiera Soku z żuka 2 zaplanowana jest na 6 września 2024 roku.

Oto fabuła oryginalnego filmu:

Barbara i Adam Maitlandowie mieszkają w wielkim białym domu na uboczu małego miasteczka. Wracając ze sklepu wpadają razem z samochodem do rzeki. Mokrzy i zmarznięci powracają do domu, w którym zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Okazuje się, że oboje są duchami i nie mogą opuścić swego miejsca zamieszkania przez najbliższe 125 lat. Niedługo potem dom zostaje kupiony przez rodzinę z Nowego Jorku, która stara się go zmienić nie do poznania. Maitlandowie chcąc pozbyć się nowych lokatorów, sięgają po pomoc zwariowanego bio-egzorcysty Beetlejuice’a.

Źrodło: DailyMail