Auli'i Cravalho nie powróci do roli Moany w aktorskim filmie 0

Jak informowaliśmy w zeszłym miesiącu Disney pracuje nad aktorskim remakem udanej animacji Vaiana: Skarb oceanu. Projekt jest na etapie kompletowania obsady. Wiemy już, że w głównej roli z pewnością nie zobaczymy aktorki, która w animacji udzieliła głosu tytułowej bohaterce.

Auli'i Cravalho na swoim Instagramie opublikowała filmik, w którym informuje swoich fanów, iż w aktorskim filmie nie powtórzy roli, od której rozpoczęła się jej kariera. Niestety, ale nie podała żadnego konkretnego powodu swojej decyzji.

Cravalho będzie jednak w inny sposób zaangażowana w projekt. Jest ona bowiem jedną z producentek wykonawczych i będzie miała duży wpływ na wybór odpowiedniej aktorki do głównej roli.

Aktorski remake wśród swoich producentów ma także Dwayne Johnsona, który w animacji udzielił głosu bogowi Maui. Aktor prawdopodobnie powróci do swojej roli w filmie.

Trzy tysiące lat temu najwięksi żeglarze przemierzali Ocean Spokojny, odkrywając w regionie Oceanii liczne wyspy. Jednak na kolejne tysiąc lat zaprzestano wypraw i do dziś nikt nie wie dlaczego… Animacja Walt Disney Animation Studios Vaiana: Skarb oceanu to opowieść o przygodach pewnej nastolatki, która z pomocą półboga Maui żegluje po morzach, by znaleźć drogę na legendarną wyspę i uratować swój lud.

Źrodło: Instagram