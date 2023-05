Nowe produkcje dla dzieci i rodzin już tego lata, między innymi "Nimona" oraz "Miraculum: Biedronka i Czarny Kot"! 0

Lato to czas dzieci i ich rodzin! Zobacz jak wiele do zaoferowania ma Netflix w najbliższym czasie.

"Miraculum: Biedronka i Czarny Kot"

Już 30 czerwca zobaczycie Nimonę. To historia rycerza żyjącego w futurystyno-średniowiecznym świecie, który zostaje wrobiony w przepstępstwo, jakiego nie popełnił. Jedyną osobą zdolną pomóc mu odzywskać dobre imię będzie szelmowska nastolatka Nimona, a przy okazji zmniennokształtny potwór, którego poprzysiągł zniszczyć.

28 lipca, na Netflix pojawi się nowy animowany film fabularny oparty na popularnej serii Miraculum – Miraculous: Biedronka i Czarny Kot. Film. To część całej serii wakacyjnych nowości przygotowanych dla dzieci i rodzin, w ramach której na Netflix co tydzień trafiać będą nowe filmy i seriale skierowane do najmłodszych widzów.

Wśród nich znajdą się m.in. pierwszy oryginalny serial animowany z Afryki – Superagentki, o czterech nastolatkach, które są tajnymi superbohaterkami, mieszkającymi w neo-futurystycznym afrykańskim mieście Lusaka (premiera 20 lipca). Na miłośników wypieków czekać będzie też Nailed It!: Wielkie wyzwanie – najnowsza odsłona znanego programu Nailed it. Natomiast ulubiony serial rodzinny Czy to ciasto? powróci z drugim sezonem Czy to też ciasto? już 30 czerwca.

Źrodło: Netflix