Granice miłości opowiadają historię pary Petra i Hany, która decyduje się na otwarcie swojego wieloletniego związku. Oboje szukają coraz silniejszych przeżyć z innymi partnerami, a intymne wyznania rejestrują na telefonie komórkowym. Początkowa euforia i przygody pełne adrenaliny zamieniają się w rollercoaster emocji i konkurs wzajemnego zadawania coraz mocniejszych ciosów. Film stawia istotne pytania dotyczące szczerości, komunikacji własnych potrzeb, wolności i otwartości w związkach.

Nasz film zgłębia intymność pary, która za pomocą zwierzeń nakręcanych na wideo bada granice szczerości w otwartym związku. Ciekawi nas to, czego bohaterowie sobie nie mówią, co przemilczają, jakie tłumią w sobie emocje i kiedy w końcu pozwolą im się ujawnić. Sprawdzamy granice wzajemnej szczerości, ich sens, opowiadamy o tym, jak kruche jest zaufanie i tłumione uczucia, o tym, co się stanie w partnerskim związku, jeżeli przez dłuższy czas udajemy, zagłuszając w sobie mocne, negatywne emocje. O tym, czy możemy i czy powinniśmy być wobec siebie całkowicie szczerzy.

mówi reżyser Tomasz Wiński