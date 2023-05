Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Kolor purpury" został musicalem - zobaczcie zwiastun nowej wersji klasyka Spielberga i noweli Alice Walker 0

Warner Bros. Pictures zaprezentował pierwszy zwiastun filmu Kolor purpury, który jest nową wersją klasycznej powieści autorstwa Alice Walker o takim samym tytule.

W 1985 roku powieść Alice Walker została zekranizowana przez Stevena Spielberga. Produkcja była nominowana do 11 Oscarów w tym dla najlepszego filmu, Najlepszej Aktorki Pierwszoplanowej (Whoopi Goldberg) oraz za Najlepszy Scenariusz Adaptowany. Niestety Kolor purpury nie zdobył ani jednej statuetki, a o miano tego najlepszego uległ filmowi Pożegnanie z Afryką.

Nowa wersja została nakręcona przez Blitza Bazawule i powstała w konwencji musicalu. Gwiazdami produkcji są Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, Corey Hawkins, H.E.R., Halle Bailey, Aunjanue Ellis-Taylor i debiutująca Fantasia Barrino. Scenariusz napisał Marcus Gardley na podstawie powieści Alice Walker oraz teatralnej wersji musicalowej.

Historia osadzona we wczesnych latach 1900 opowiada o życiowych zmaganiach Afroamerykanki mieszkającej na południu. Jest to odważne, nowe podejście do ukochanego klasyka autorstwa Alice Walker.

Premiera w grudniu tego roku.

Źrodło: Warner Bros. Pictures