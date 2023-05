W swoim nowym dziele Quentin Tarantino może odtwarzać sceny z kultowych filmów z lat 70. 1

Quentin Tarantino szykuje się do realizacji swojego nowego filmu, który będzie nosił tytuł The Movie Critic. W mediach pojawiła się ciekawa wypowiedź jednego z filmowców na temat tego projektu.

The Movie Critic najprawdopodobniej będzie ostatnim filmem kinowym w karierze Quentina Tarantino. O filmie wiadomo niewiele – prace na planie zdjęciowym mają wystartować jesienią tego roku. Kolega po fachu Tarantino, czyli Paul Schrader udzielił wywiadu, w którym wyjawił, że w filmie zobaczymy odtworzone sceny kultowych produkcji z lat 70:

Quentin – to mogło ulec zmianie – jakiś miesiąc temu tworzył film mający coś związanego z filmami z lat 70. Częsciowo używał klipów z lat 70., a częściowo je odtwarzał. Zapytał mnie czy może powtórzyć zakończenie z filmu "Kulisty piorun", odpowiedziałem, że tak. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak przerabia zakończenie "Kulistego pioruna". Kto wie, czy rzeczywiście to zrobi, czy nie. Ale to było coś, co łaskotało jego wyobraźnię w bardzo tarantinowski sposób.

Wiemy już, że film nie będzie opowiadał o Pauline Kael, ale będzie obracał się wokół krytyki filmowej. To, co wiemy na pewno to to, że zdjęcia będą kręcone jesienią tego roku, akcja rozgrywa się w Los Angeles około 1977 roku, a głównym bohaterem jest mężczyzna. Spekuluje się, że postać może być oparta o undergroundowego krytyka, Williama Margolda. Reszta wciąż pozostaje tajemnicą.

