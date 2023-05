Netflix wydał miliony na nowy film z Natalie Portman i Julianne Moore 0

Netflix zdobył prawa do dystrybucji nowego filmu Todda Haynesa w Ameryce Północnej. Produkcja nosi tytuł May December, a w jej obsadzie są dwie laureatki Oscara – Natalie Portman oraz Julianne Moore.

May December, którego premiera miała miejsce na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes, został sprzedany platformie streamingowej Netflix za 11 mln dolarów. W walce o film wzięło udział kilku poważnych graczy w tym studio Neon. Cena wywoławcza praw do dystrybucji krajowej wynosiła początkowo 6 milionów dolarów, jednak cena rosła w miarę trwania licytacji. Netflix liczy na to, że jesienią May December będzie jednym z oscarowych faworytów.

May December to romantyczny dramat cenionego i niestroniącego od kontrowersji Todda Haynesa, który opowiada historię skandalicznego romansu z dużą różnicą wieku obu zakochanych. Julianne Moore wciela się w postać dojrzałej kobiety o imieniu December, natomiast Charles Melton gra chłopaka o imieniu May. Problem polega na tym, że zakochali się oni w sobie, kiedy mężczyzna miał 13 lat. Biorąc pod uwagę 20-letnią różnicę wieku, ich małżeństwo narodziło krajowy skandal tabloidowy. Kilkadziesiąt lat później ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy aktorka (w tej roli Natalie Portman) jedzie do Georgii, aby bliżej poznać życie bohaterki granej przez Julianne Moore’a, którą ma zagrać w filmie.

May December zebrało 6-minutową owację na stojąco po zakończonym seansie na festiwalu w Cannes.

Źrodło: Variety