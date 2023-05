''Miss Kraken. Ruby Gillman'' - animacja DreamWorks na nowym zwiastunie 0

Studio DreamWorks Animation odpowiedzialne za wiele naprawdę udanych animacji, przedstawia kolejną z nich. To opowieść o pewnej nieśmiałej nastolatce, która odkrywa, iż pochodzi z legendarnej królewskiej linii mitycznych morskich krakenów. Czy zaakceptuje swoje przeznaczenie? Zobacz najnowszy zwiastun filmu Miss Kraken. Ruby Gillman.

Słodka, niezdarna 16-latka Ruby Gillman desperacko próbuje dopasować się do Oceanside High, ale przeważnie czuje się po prostu niewidzialna. Udziela korepetycji z matematyki swojemu ukochanemu i nie może spędzać czasu z fajnymi dzieciakami na plaży, ponieważ jej nadopiekuńcza mama zakazała Ruby wchodzenia do wody. Kiedy złamie zasadę nr 1 swojej mamy, Ruby odkryje, że jest bezpośrednim potomkiem wojowniczych królowych Krakenów i jej przeznaczeniem jest odziedziczenie tronu po swojej władczej babci, wojowniczej królowej Siedmiu Mórz. Krakenowie poprzysięgli chronić oceany świata przed próżnymi, żądnymi władzy syrenami, które walczą z Krakenemi. Ruby ostatecznie będzie musiała zaakceptować to, kim jest i zrobić coś wielkiego, aby chronić tych, których kocha najbardziej.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film został wyreżyserowany przez nominowanego do Nagrody Akademii Filmowej Kirka De Micco i wyprodukowany przez Kelly Cooney Cilellę, a współreżyserem jest Faryn Pearl.

Miss Kraken. Ruby Gillman w kinach od 30 czerwca 2023 roku.

Źrodło: Universal Pictures