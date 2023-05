Harrison Ford w pełnej akcji nowej zapowiedzi filmu ''Indiana Jones i artefakt przeznaczenia'' 0

Harrison Ford po raz ostatni przywdzieje charakterystyczny kapelusz i wyruszy na wyprawę jako Indiana Jones, poszukiwacz przygód i archeolog. Po premierze filmu w Cannes w sieci zadebiutował nowy zwiastun piątego filmu z serii noszącego tytuł Indiana Jones i artefakt przeznaczenia.

Indiana Jones (Harrison Ford) żyje w nowej erze i zbliża się do emerytury, a świat wydaje się go przerastać. Na horyzoncie pojawia się jednak dawny rywal, który pragnie posiąść starożytny i potężny artefakt. Indy ponownie przywdziewa swój kapelusz, podnosi bicz i wyrusza na kolejną przygodę.

Akcja filmu rozegra się w Nowym Jorku w 1969 roku. Indiana Jones ponownie stanie oko w oko z nazistami. Fabuła powiązana ma być z Operacją Paperclip, która miała na celu przerzucenie do Stanów Zjednoczonych czołowych niemieckich naukowców i udzielenia im amnestii w zamian za ich wiedzę. W to wszystko wpleciony zostanie także wyścig kosmiczny, jaki miał miejsce pomiędzy Stanami Zjednoczymy a Związkiem Radzieckim. Indiana Jones obecnie przebywa na emeryturze, ale bardzo niepokoi go Operacja Paperclip. Jak się okazuje ma rację.

Poniżej wspomniane wideo:

Film wyreżyserował James Mangold. Pracował on na scenariuszu autorstwa Jez Butterworth i John-Henry Butterworth. Mangold przejął swoje stanowisko po Stevenie Spielbergu, który w ubiegłym roku z niego zrezygnował. Oprócz Harrisona Forda w obsadzie są także Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones i Antonio Banderas.

Premiera filmu Indiana Jones i artefakt przeznaczenia wyznaczona jest na 30 czerwca.

Źrodło: Collider