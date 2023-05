Trwają zdjęcia do filmu "Skrzyżowania" nowej produkcji Jana Englerta

Dominika Montean-Pańków do realizacji Skrzyżowania przygotowywała się od kilku lat. Scenariusz filmu otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w konkursie Script Pro 2022 przyznaną podczas Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF Camera w Krakowie.

Pomysł na film przyszedł do mnie w 2016 roku. Zainspirował mnie wypadek, który miał miejsce na mojej ulicy, a właściwie zderzenie aut dwóch ludzi na skrzyżowaniu: młodego dwudziestoparoletniego motocyklisty, który zginął, z osiemdziesięciokilkuletnim kierowcą osobówki, który przeżył. Z tego wypadku zrodziła się we mnie historia Tadeusza, osiemdziesięciodwuletniego mężczyzny, emerytowanego ordynatora, któremu pod koniec życia wydarza się coś wyjątkowo paskudnego, co powoduje, że zamiast spokojnej, dobrze zaplanowanej starości, takiej złotej jesieni życia, musi nagle podjąć jeszcze jedną i zapewne ostatnią już walkę: o siebie, o swoją godność i o spokojną śmierć, którą wcześniej wyobrażał sobie zupełnie inaczej – mówi reżyserka.