Niezły z niego ptaszek... Zwiastun filmu animowanego "Rysiek superwróbel"

Czy mały wróbel może równać się z dużym, silnym bocianem? Tak, pod warunkiem, że jest to Rysiek superwróbel, który wzrastał razem z bocianami i zna ich wszystkie tajemnice. Pokonał przecież całą trasę do samego serca Afryki, a to nie lada wyczyn nawet dla tak wytrawnych podróżników, jakimi są bociany! Tak daleka wędrówka wymaga odwagi, doświadczenia i mistrzostwa w nawigacji. A teraz Ryśka superwróbla czeka droga powrotna. Jak powiedzie mu się tym razem? O tym młodzi widzowie przekonają się 16 czerwca, gdy Rysiek superwróbel nadleci do naszych kin.

Pora kończyć afrykańskie trele i wracać do domu! Wróbel Rysiek, wychowany przez rodzinę bocianów marzy o tym, by poprowadzić stado. Niestety, ta zaszczytna i odpowiedzialna misja przypada komuś innemu. Rysiek nie może się z tym pogodzić i opuszcza stado. W pojedynkę wyrusza w podróż pełną niebezpieczeństw i przygód. Wkrótce spotyka wróblicę Sonię, przetrzymywaną przez chciwego pawia Zamano. By ją uwolnić, nasz superwróbel musi rozwiązać zagadkę i odnaleźć bezcenny klejnot. Wymaga to nie tylko zgranej drużyny i wzajemnego zaufania, lecz przede wszystkim umiejętności nabytych od bocianów. Spryt i odwaga znów pomogą małym wróblom osiągać wielkie cele!

Rysiek superwróbel w kinach od 16 czerwca!

Źrodło: Forum Film Poland