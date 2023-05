Nowa zapowiedź 2. sezonu ''Star Trek: Strange New Worlds'' 0

Paramount+ prezentuje nową zapowiedź wyczekiwanego drugiego sezonu serialu Star Trek: Strange New Worlds. Produkcja w serwisie zadebiutuje 15 czerwca.

W naszym kraju serial ten dostępny jest jedynie na platformie SkyShowtime. Subskrybenci tego serwisu nowe przygody załogi U.S.S. Enterprise będą mogli oglądać również od 15 czerwca.

Zwiastun daje nam pierwsze spojrzenie na Jacka Quaida jako Boimlera i Tawny Newsome jako Mariner. Aktorzy Ci powracają do swoich ról, w które po raz pierwszy wcielili się w animowanej komedii Star Trek: Lower Decks.

Star Trek: Strange New Worlds opowiada o latach, kiedy za sterami U.S.S. Enterprise zasiadał kapitan Christopher Pike. Na ekranie pojawiają się uwielbiani przez fanów Anson Mount jako kapitan Christopher Pike, Rebecca Romijn jako Numer Jeden i Ethan Peck jako oficer naukowy Spock. Serial przenosi nas do czasów, kiedy kapitan Pike, oficer naukowy Spock i Numer Jeden podróżowali po galaktyce i odkrywali nowe światy, zanim do załogi U.S.S. Enterprise dołączył kapitan Kirk.

Drugi sezon serialu składa się z dziesięciu odcinków. Produkcja ta otrzymała już odnowienie na również składający się z dziesięciu epizodów sezon trzeci. Był on już na etapie produkcji, jednak z powodu trwającego strajku scenarzystów prace nad nim zostały tymczasowo wstrzymane.

Źrodło: Dark Horizons