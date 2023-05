Nie żyje "Królowa rock and rolla" - w wieku 83 lat zmarła Tina Turner 0

Agencja Reutera podała dzisiaj smutne nowiny dotyczące "Królowej rock and rolla" – w wieku 83 lat zmarła Tina Turner!

Tina Turner odeszła z tego świata w wieku 83 lat w swoim domu mieszącym się w Kuesnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii. Z oświadczenia rzeczniczki absolutnej gwiazdy muzyki wynika, że Tina Turner od dawna chorowała.

Tina Turner to absolutna legenda muzyki, która dała światu wiele hitów, które na zawsze weszły do annałów muzyki. Na dzień dobry należy wymienić dwa największe klasyki "Królowej rock and rolla" jak ją często nazywano – "What’s Love Got to Do with It" oraz "(Simply) The Best". W czasie trwania swojej kariery wokalistka zdobyła osiem nagród Grammy – sprzedała ponad 150 mln egzemplarzy swoich płyt.

Oprócz kariery scenicznej, Tina Turner grała również w filmach. W 1985 roku pojawiła się w produkcji Mad Max 3: Pod Kopułą Gromu u boku Mela Gibsona. Reszta jej ról miała charakter epizodyczny, jak chociażby te w filmach Bohater ostatniej akcji czy Tommy.

Źrodło: Reuters