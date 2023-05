Reżyser "Flasha" potwierdza niespodziewane cameo w nowym filmie DC 0

Tydzień przed kinową premierą filmu Flash, reżyser projektu Andy Muschietti wyjawił zaskakujące cameo, którego raczej nikt się nie spodziewa. Wcześniej pojawiły się plotki na temat tego cameo, teraz mamy potwierdzenie. W dalszej części tekstu znajduje się SPOILER, więc jeśli chcecie być zaskoczeni w filmie występem pewnego aktora, zakończcie czytanie na tym akapicie.

Barry Allen (Ezra Miller) wykorzystuje swoją superszybkość, aby zmienić przeszłość, ale jego próba ocalenia rodziny tworzy świat bez superbohaterów, zmuszając go do walki o swoje życie, ocalając przyszłość.

SPOILER

Okazuje się, że zaskakujące cameo pochodzić będzie z uniwersum Supermana. W filmie na krótki epizod ma pojawić się… Nicolas Cage, czyli niedoszły Superman. Aktor miał wcielić się w Człowieka ze stali w filmie "Superman Lives" z lat 90. Reżyserem projektu był Tim Burton, a produkcją zajmował się Jon Peters. Nad scenariuszem filmowy pracowały takie osoby jak Kevin Smith, Wesley Strick czy Dan Gilroy. Projekt ostatecznie nie wyszedł poza fazę pre-produkcji i próbnych zdjęć. Zachowały się jednak fotosy Cage'a, jak i materiały filmowe, które przedstawiamy poniżej w dalszej części newsa.

W 2015 r. miał premierę dokument The Death of "Superman Lives": What Happened? przedstawiający kulisy nieskończonego filmu Burtona z lat 90.

Nicolas Cage jako Superman

Nicolas Cage jako Superman na planie Superman Lives

Premiera The Flasha w polskich kinach już 16 czerwca br.

Źrodło: radiotimes.com