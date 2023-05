Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zło czynione w imię dobra - zwiastun polskiego serialu medycznego "Sortownia" 0

Zło czynione w imię dobra, sprawiedliwość wymierzana własnoręcznie w imieniu poszkodowanych, zbrodnia bez kary. Nowy serial produkcji CANAL+ i Telewizji POLSAT, Sortownia, to historia lekarza, który zamiast bezwarunkowo ratować każde ludzkie życie, w uzasadnionych przypadkach postanawia je odbierać. Tymi działaniami utwierdza się w przekonaniu, że czyni świat lepszym i odzyskuje dawno utracony sens własnego życia. W roli głównej Andrzej Chyra.

Zielony – pacjenci do poczekalni, żółty – krótszy czas oczekiwania, czerwony – natychmiastowa pomoc. Lekarze SOR-u każdego dnia walczą nie tylko o ludzkie życie, ale także z trudnymi realiami polskiej służby zdrowia. Jednym z nich jest doktor Jacek Woliński, który w całości poświęcił się pracy. To nie tylko jego życiowa misja, ale też jedyna szansa na zapomnienie o demonach przeszłości. Woliński przez pacjentów określany jest jako „dobry lekarz”, ale czy na pewno to dobry człowiek? Rozdarty pomiędzy etyką lekarską a potrzebą wymierzenia sprawiedliwości tym, którzy mogą jej nie zaznać, staje przed trudnymi moralnie decyzjami i z każdym kolejnym przypadkiem coraz bardziej osadza się w roli pana życia i śmierci. Wybawcy lub kata.

W głównej roli Andrzej Chyra. Na ekranie partnerują mu: Olga Goldys, Jaśmina Polak, Natalia Jędruś. W serialu wystąpili także Artur Barciś, Ilona Ostrowska, Marcin Czarnik, Mariusz Bonaszewski. Reżyserką serialu jest Anna Kazejak. Za scenariusz odpowiedzialni są Wiktor Piątkowski, Monika Powalisz, Michał Wawrzecki i Joanna Kozłowska.

Cały sezon to łącznie osiem odcinków. Premiera dwóch pierwszych odcinków serialu już 16 czerwca tylko w CANAL+ online i w serwisie POLSAT BOX GO.

