Prawa do sequela ''Lodowego szlaku'' nabędzie inna platforma niż Netflix 0

W 2021 roku Netflix na swojej platformie zaprezentował ciekawy film akcji z Liamem Neesonem Lodowy szlak. Po jego sukcesie zaczęto myśleć nad kontynuacją. Ta powstanie, jednak prawa do niej prawdopodobnie wykupi inna platforma, a mianowicie Amazon Prime Video.

Serwis ten jest już na etapie prowadzenia ostatecznych rozmów na temat zakupu projektu. Sequel zatytułowany został Ice Road 2: Road To The Sky. Do głównej roli powróci Liam Neeson.

Neeson ponownie wcieli się w bohaterskiego kierowcę Mike’a McCanna. Tym razem jednak akcja z Kanady przeniesiona zostanie do Nepalu. Mike podróżuje do tego kraju, aby spełnić ostatnie życzenie zmarłego brata – rozsypać jego prochy na szczycie Mount Everest. Podczas podróży zatłoczonym autobusem przez skrajnie niebezpieczny teren na wysokości 12 tysięcy stóp, Mike napotyka na grupę nepalskich najemników. Mężczyzna wraz ze swoim górskim przewodnikiem, z którym podróżuje musi uratować siebie, jego, niewinnych pasażerów i mieszkańców okolicznych wiosek.

Zarówno oryginał, jak i kontynuacja są dziełem scenarzysty i reżysera Jonathana Hensleigha. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w pierwszym kwartale 2024 roku.

Źrodło: Deadline