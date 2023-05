Przed nami długie oczekiwanie na 2. sezon "The Last of Us" 0

Po tegorocznym udanym debiucie The Last of Us widzowie z niecierpliwością czekają na dalsze losy Joela (Pedro Pascal) i Ellie (Bella Ramsey). Jednak może minąć trochę czasu, zanim postacie powrócą, ponieważ Francesca Orci, szefowa HBO Drama, stwierdziła podczas wywiadu, że drugi sezon adaptacji gry wideo ma zostać wydany dopiero w 2025 roku.

fragment plakatu serialu "The Last of Us"

Zdjęcia do nowego sezonu The Last of Us jeszcze się nie rozpoczęły, ponieważ odcinki wciąż są pisane. Ze względu na obecny strajk WGA, przedprodukcja sezonu została wstrzymana. Jednak nawet jeśli strajk miałby trwać kilka miesięcy, okno premierowe jest wciąż wystarczająco szerokie, aby zmieścić serial w 2025 roku. Podobnie jak w przypadku innych dużych produkcji HBO, montaż zwykle zajmuje dużo czasu. Finał pierwszego sezonu pozostawił bohaterów w bardzo napiętym punkcie ich związku, przygotowując grunt pod to, co ma nadejść.

Przypomnijmy, że historia przedstawiona w The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

Źrodło: Deadline