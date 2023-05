Ruszyły zdjęcia do trzeciego sezonu ''The Office PL''

Poranna kawusia zrobiona, odpowiedzi na maile z ASAP-em w tytule odpisane, pierwsze calle odbębnione… Ale nie w Kropliczance. W siedleckiej siedzibie wodnego potentata znów wszystko wywraca się do góry nogami. To firma, która żyje własnymi zasadami. Który inny serial tak dobrze odzwierciedla absurdy polskiego biurowego życia? Po sukcesie dwóch pierwszych sezonów twórcy wrócili na plan The Office Pl i szykują kolejną dawkę oryginalnych i nie przejmujących się polityczną poprawnością żartów.