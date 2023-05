Uniwersum Johna Wicka mocno się rozrośnie. Doczekamy się nie tylko ''Johna Wicka 5'' 0

Po ponad dwóch miesiącach od kinowej premiery filmu John Wick 4, dyrektor Lionsgate Joe Drake potwierdził, iż studio rozpoczęło prace nad piątą częścią. Projekt jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju.

Keanu Reeves, ''John Wick 4''

Co więcej studio planuje realizację co najmniej trzech innych projektów. Filmy te będą spin-offami głównej serii i poszerzą znacząco uniwersum.

Oficjalne jest, to jak wiecie, że w przyszłym roku pojawi się pierwszy spin-off ''Ballerina''. Pracujemy także nad trzema innymi oraz nad '’Johnem Wickiem: Chapter 5'’ i serialem ''The Continental'', który wkrótce doczeka się swojej emisji. I tak budujemy ten świat, kiedy wyjdzie te pięć filmów, będzie on pełen powiedział Drake.

John Wick 4 zarobił na całym świecie ponad 428 milionów dolarów, co czyni go najbardziej dochodowym filmem o Johnie Wicku. To osiągnięcie pozwoliło serii osiągnąć dochód miliarda dolarów.

Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna Wicka przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność i zasłużoną emeryturę, John wie, że może liczyć tylko na siebie. Dla niego, to nic nowego. To co zmieniło się tym razem, to fakt, że przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef Markiz de Gramond jest równie wyrafinowany, co bezlitosny. Zanim John stanie z nim oko w oko, będzie musiał odwiedzić kilka kontynentów mierząc się z całą plejadą twardzieli, którzy wiedzą wszystko o zabijaniu. Tuż przed wielkim finałem tej morderczej symfonii, John Wick trafi na trop swojej dalekiej rodziny, której członkowie mogą mieć decydujący wpływ na wynik całej rozgrywki.

