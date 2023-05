Martin Scorsese swój kolejny film nakręci o Jezusie 0

Jeszcze na ekrany kin nie zawitał najnowszy film Martina Scorsese Czas krwawego księżyca, a ten utalentowany filmowiec już ogłosił swój kolejny projekt. Jego kolejne dzieło opowie o Jezusie Chrystusie.

Martin Scorsese, ''Hugo i jego wynalazek''

Scorsese po Festiwalu Filmowym w Cannes zawitał do Włoch, gdzie odbył prywatną audiencję z Papieżem Franciszkiem. Po tej rozmowie zdradził, iż bohaterem jego kolejnego filmu będzie Jezus Chrystus. Reżyser nigdy nie ukrywał, że został wychowany jako katolik i że religia odgrywa dużą rolę zarówno w jego życiu osobistym, jak i zawodowym. Jeśli projekt ten dojdzie do skutku, będzie kolejnym w jego karierze skupionym wokół religii chrześcijańskiej. W 1988 roku Scorsese wyreżyserował kontrowersyjny dramat Ostatnie kuszenie Chrystusa. Film ten przyniósł mu nominację do Oscara w kategorii Najlepszy reżyser. Zaś jego ostatnim dziełem o religijnej tematyce było Milczenie opowiadające o dwóch jezuickich księżach.

Projekt Scorsese jest odpowiedzią na apel Papieża do artystów (poetów, pisarzy i reżyserów), aby tworzyli dzieła o tematyce religijnej i biblijnej.

Odpowiedziałem na apel Papieża do artystów w jedyny znany mi sposób: pisząc scenariusz do filmu o Jezusie powiedział Scorsese.

Premiera filmu Czas krwawego księżyca 6 października.

