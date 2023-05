''Tyler Rake'' ma szansę na trzeci film 0

Tyler Rake 2 swoją premierę w serwisie Netflix odbędzie w drugiej połowie czerwca, jednak osoby zaangażowane w powstanie produkcji już myślą o trzeciej części przygód australijskiego najemnika.

Sam Hargrave, wieloletni kaskader i koordynator kaskaderów, który filmem Tyler Rake: Ocalenie zadebiutował jako główny reżyser, w jednym z ostatnio udzielonych wywiadów zdradził, iż jeśli oczekujący na debiut sequel zostanie dobrze przyjęty przez widzów, to Netflix da zgodę na realizację trzeciego filmu.

Czekamy, aby zobaczyć jak przyjęty zostanie drugi film. Jeśli ludziom spodoba się druga część, już jest w przygotowaniu historia do trzeciego filmu. Nie mogę zdradzić co będzie się działo, ale na Tyler’a Rake’a z pewnością będzie czekać kolejna wielka przygoda powiedział Hargrave.

Co ważne chęć powrotu do roli wyraził Chris Hemsworth, dla którego jest to ciekawa odskocznia od uniwersum Marvela.

Premiera filmu Tyler Rake 2 w serwisie Netflix już 16 czerwca.

Po wydarzeniach z pierwszej części, które niemal kosztowały go życie, Rake, australijski najemnik specjalizujący się w tajnych misjach, powraca, aby wykonać nowe zadanie. Tym razem musi uwolnić z więzienia udręczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera.

