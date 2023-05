Oto nowy plakat ''One Piece'' - aktorskiej wersji popularnego anime 0

Netflix ujawnił nowy plakat promujący długo oczekiwaną adaptację japońskiej mangi o tym samym tytule. Serial '’One Piece'’ zadebiutować ma jeszcze w tym roku.

Fabuła One Piece czerpie z popularnej japońskiej mangi. Serię komiksów o tej samej nazwie stworzył Eiichirō Oda. Głównym bohaterem jest Monkey D. Luffy. To młody mężczyzna, który staje na czele pirackiej załogi Słomkowego Kapelusza i wyrusza w trudną podróż, której celem jest odnalezienie legendarnego skarbu znanego jako One Piece i stanie się królem piratów. Monkey nie jest jednak zwyczajny. Dzięki zjedzeniu 'diabelskiego owocu' otrzymuje zdolność zmieniania swojego ciała w gumę.

W rolach głównych występują Iñaki Godoy jako Luffy, Mackenyu jako Rorona Zoro, Emily Rudd jako Nami, Jacob Romero Gibson jako Usopp, Taz Skylar jako Sanji i Peter Gadiot jako Shanks. Za scenariusz i produkcję serialu One Piece powstałego dla Netflix odpowiadają Steven Maeda i Matt Owens.

Poniżej wspomniany plakat:

Premiera aktorskiego One Piece składającego się z dziesięciu odcinków jeszcze w tym roku. Niestety dokładna data zostanie dopiero podana.

Źrodło: Dark Horizons