Komedia kryminalna "Winny czy niewinny" Louisa Garrela - zobaczcie zwiastun

Nagrodzona dwoma Cezarami francuska komedia kryminalna Winny czy niewinny to przezabawna opowieść oparta na historii z życia samego reżysera Louisa Garrela. W swoim nowym filmie ten jeden z największym talentów francuskiego kina występuje w potrójnej roli. Nie tylko zajmuje się reżyserią i wciela się w postać głównego bohatera, ale jest także współautorem scenariusza, za który otrzymał swojego drugiego Cezara.

Winny czy niewinny Louisa Garrela to według krytyków jedna z najlepszych komedii ubiegłego roku. Film podbija zarówno światowe festiwale jak i sale kinowe w całej Europie.

Twórcą tej prześmiesznej komedii kryminalnej jest Louis Garrel, aktor, reżyser i scenarzysta filmowy pochodzący z bardzo znanej artystycznej rodziny. Jest synem reżysera Philippe’a Garrela, nazywanego "kontynuatorem poetyki Nowej Fali" i aktorki Brigitte Sy oraz wnukiem wielkiego francuskiego aktora Maurice’a Garrela. Jego żoną od 2017 roku jest symbol Francji Laetitia Casta.

W swoim nowym filmie jeden z największym talentów francuskiego kina Louis Garrel występuje w potrójnej roli. Nie tylko zajmuje się reżyserią i wciela się w postać Abla, ale jest także współautorem scenariusza (wraz z TanguyViel), który przyniósł mu Cezara.

Miłość nie zna granic. To przekonanie, które towarzyszy sześćdziesięcioletniej Sylvie (Anouk Grinberg), kiedy zakochuje się w Michelu (Roschdy Zem), drobnym przestępcy mającym wkrótce wyjść z więzienia. Ku wyraźnemu niezadowoleniu syna kobiety (w tej roli reżyser i scenarzysta Louis Garrel) para poważnie planuje wspólną przyszłość.

Abel nie podziela optymizmu matki. Jest przekonany, że Michel prędzej czy później wróci do starych nawyków, i chce oszczędzić kobiecie kolejnych rozczarowań. Obmyśla plan, który ma sprawić, że pozna ona gorzką prawdę o swoim wybranku. Abel, z pomocą najlepszej przyjaciółki Clémence (Noémie Merlant), rozpoczyna śledztwo mające na celu przyłapanie mężczyzny na gorącym uczynku, a tym samym zdyskredytowanie go w oczach Sylvie. A co jeśli Abel nie ma racji i to właśnie on będzie musiał zmienić zdanie?

Winny czy niewinny trafi do kin 23 czerwca.

Źrodło: Aurora Films