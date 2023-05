John Cena i Jackie Chan tworzą zgrany zespół w wybuchowym zwiastunie "Hidden Strike" 0

Właśnie ukazał się nowy zwiastun nadchodzącego, pełnego akcji filmu Hidden Strike, który daje nam, intensywne spojrzenie na nowy projekt prowadzony przez legendy kina akcji, Johna Cenę i Jackie Chana.

fragment plakatu filmu "Hidden Strike"

Nowy film pochodzi od reżysera Need for Speed, Scotta Waugha. W produkcji występują Cena i Chan, którzy grają dwóch byłych żołnierzy sił specjalnych podczas misji eskortowania cywilów wzdłuż jednej z najniebezpieczniejszych dróg na świecie, trafnie nazwanej "Autostradą Śmierci", która biegnie przez Bagdad. Para będzie musiała bezpiecznie dostarczyć swój cywilny ładunek do Zielonej Strefy, ale po drodze czeka ich mnóstwo wyzwań i kilka niesamowitych scen akcji. Film jest w rzeczywistości przygotowywany od dłuższego czasu i zakładano już, że nie doczekamy się premiery.

Film wcześniej nosił już kilka innych tytułów m.in. Project X-traction i The Furious Sandstorm. W obsadzie pojawią się także Pilou Asbæk, Zhenwei Wang, czy Amadeus Serafini. Scenariusz napisał Arash Amel, a producentami są Hans Canosa i Esmond Ren. Projekt zadebiutuje w kinach w 2023 roku, nie ujawniono jeszcze dokładnej daty.

Źrodło: Collider