"The Adults" - Michael Cera i Sophia Lillis w zwiastunie komedii o dojrzewaniu

Variance Films zaprezentowało oficjalny zwiastun niezależnej komedii The Adults, której premiera odbyła się na Festiwalu Filmowym w Berlinie w 2023 roku. W głównych rolach występują Michael Cera i Sophia Lillis.

fragment plakatu filmu "The Adults"

Jest to drugi film fabularny reżysera Dustina Guya Defy po Od jednego do drugiego, w którym zagrał także Michael Cera. Produkcja śledzi losy Erica (Michael Cera), który wraca do domu na krótką wizytę i znajduje się pomiędzy ponownym spotkaniem z siostrami a pogonią za zwycięstwem ze swoją dawną grupą pokerową. W miarę jak podróż się wydłuża, Ericowi coraz trudniej jest uniknąć konfrontacji, ponieważ jego starannie skonstruowana fasada dorosłości ustępuje dawnym konfliktom z dzieciństwa. Podczas gdy Maggie (Sophia Lillis) próbuje odtworzyć intymny świat, który kiedyś dzieliła ich trójka, Eric i Rachel (Hannah Gross) muszą stawić czoła przepaści między ich dziecięcymi ja a dorosłymi, którymi są teraz.

W pozostałych rolach występują m.in. Wavyy Jonez, Anoop Desai i Kyra Tantao. Scenariusz napisał również Dustin Guy Defa, a producentami są Allison Rose Carter, Hannah Dweck, Jon Read, Theodore Schaefer, Julia Thompson.

