Aktorski remake ''Jak wytresować smoka'' ma swoje pierwsze osoby w obsadzie 0

Aktorski film '’Jak wytresować smoka'’ ma już swoje pierwsze gwiazdy w obsadzie. Universal Pictures i DreamWorks, studia odpowiedzialne za produkcję poinformowały o tym kto wcieli się w Czkawkę i Astrid.

''Jak wytresować smoka''

Czkawa i Astrid to dwójka głównych bohaterów. Postacie te znane są z pełnometrażowych filmów animowanych. Jednak w skład uniwersum '’Jak wytresować smoka'’ nie wchodzą tylko one, a także seriale i krótkometrażowe produkcje. W Czkawkę wcieli się Mason Thames znany z filmu Czarny telefon, zaś Astrid sportretuje Nico Parker, którą kojarzyć możecie z filmu Dumbo bądż serialu HBO The Last of Us.

Film wyreżyserować ma Dean DeBlois, człowiek doskonale znający temat, jest on bowiem reżyserem i scenarzystą wszystkich trzech pełnometrażowych filmów.

Premiera filmu w kinach wyznaczona została na 14 marca 2025 roku. Zdjęcia do niego rozpocząć mają się latem tego roku.

Co sądzicie o tych angażach?

Jak wytresować smoka to jeden z największych hitów DreamWorks Animation. Fabuła serii opiera się na książce dla dzieci napisanej przez brytyjską pisarkę Cressidę Cowell. Pierwszy film opowiedział historię Czkawki, syna wodza Wikingów, który zamiast polować na smoki, jak reszta jego rodu, zaprzyjaźnia się z jednym z nich i to nie z byle jakim, bo z niejaką legendarną i przerażającą Nocną Furią. Po początkowych niepowodzeniach Czkawce udaje się w końcu przekonać mieszkańców wioski Berg, aby zaczęli traktować smoki jak przyjaciół, a nie wrogów.

Źrodło: The Hollywood Reporter