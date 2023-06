Biorąc pod uwagę, że inne serie slasherów w ostaniach latach ponownie do nas wracają (m.in. Krzyk i Halloween), wydaje się, że jest miejsce na kolejny powrót, a chodzi o kultowy Koszmar z ulicy Wiązów. Na razie nic oficjalnego się nie dzieje, ale może być tylko kwestią czasu, zanim seria horrorów zostanie wskrzeszona w taki czy inny sposób. Możemy jednak przypuszczać, że w następnym restarcie nie będzie Roberta Englunda jako Freddy’ego Kruegera, biorąc pod uwagę, jak aktor powiedział, że jest za stary, aby przekonująco odgrywać tę rolę. Jednak aktor przedstawił swój pomysł na ponowne uruchomienie serii.

Uważam, że powinni zrestartować [Koszmar z ulicy Wiązów 3: Wojownicy snów], ponieważ 3 ponownie jednoczy wszystkich, i jest ulubioną częścią fanów. Myślę, że gdybyś wziął udział w ankiecie lub głosowaniu, dowiedziałbyś się, że więcej ludzi lubi Wojowników snów niż jakikolwiek inny film. I to jest dobry scenariusz. Oryginalny scenariusz do tego jest wspaniały, a jeśli spojrzysz na to, kto go napisał, ci ludzie mają teraz Oscary. A potem chciałbym zagrać w nim epizod, może zmienić płeć i zagrać Priscillę Pointer, rolę matki Amy Irving, sceptycznej, cynicznej terapeutki, która nie wierzy, że wszyscy mają wspólny sen, zbiorowy koszmar. Myślę, że byłoby to zabawnie, miłe mrugnięcie do publiczności. W remake’u tradycyjnie przywraca się kogoś z oryginału.

wyjawił Robert Englund