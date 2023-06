Zwiastun 3. sezonu komedii HBO ''Prawi Gemstonowie'' 0

Gemstonowie powracają. HBO prezentuje pełny zwiastun swojej religijnej komedii Prawi Gemstonowie opowiadającej historię światowej sławy rodziny teleewangelistów o długiej tradycji dewiacji, chciwości i działalności charytatywnej – wszystko oczywiście w imię wyższych wartości.

Drugie już pokolenie Gemstonów, rodziny o wielkich tradycjach telekaznodziejskich, to żywy dowód na to, że kult religijny bywa źródłem zysku w wielu postaciach, wliczając w to własny megakościoł. Najstarszy spośród trojga dorosłego rodzeństwa – Jesse Gemstone (Danny McBride) stara się iść w ślady ojca i wraz z bratem kontynuować jego dzieło. Okazuje się jednak, że grzechy jego przeszłości stanowią zagrożenie dla całej rodzinny.

Czy rodzeństwu uda się zdobyć zaufanie ludzi i przekonać ich, że są odpowiednimi osobami do kierowania kościołem? Aby to zrobić muszą najpierw dorosnąć i przezwyciężyć dzielące ich różnice.

Danny McBride, który wciela się w najstarszego z rodzeństwa, jest także twórcą, scenarzystą i reżyserem serialu. Dołączają do niego John Goodman jako Eli Gemstone, Adam DeVine jako Kelvin Gemstone, Edi Patterson jako Judy Gemstone, Tony Cavalero jako Keefe Chambers, Cassidy Freeman jako Amber Gemstone, Skyler Gisondo jako Gideon Gemstone, Walton Goggins jako Billy Freeman, Greg Alan Williams jako Martin Imari i Tim Baltz jako BJ Barnes.

Premiera 3. sezonu serialu na antenie HBO i w serwisie Max już 18 czerwca.

Źrodło: Max, Comingsoon