Reżyser ''Hamiltona'' nakręci aktorską wersję ''Vaiany'' 0

Powstający dla Disney aktorski remake animowanego musicalu Vaiana: Skarb oceanu znalazł osobę na stanowisko reżysera. Film nakręci Thomas Kail.

Kail na swoim koncie ma reżyserię doskonałego biograficznego musicalu Hamilton. Nakręcił także kilka odcinków serialu Dwie spłukane dziewczyny oraz Fosse/Verdon. Ten ostatni tytuł przyniósł mu nominację do nagrody Emmy w kategorii najlepszy reżyser serialu limitowanego.

Aktorski remake wyprodukowany zostanie przez Dwayne Johnsona, który planuje także swój powrót do roli boga Maui. Postaci tej udzielił on głosu w animacji. Wśród producentów znajduje się takżę Auli'i Cravalho, której głosem mówiła Vaiana. Aktorka jednak nie wcieli się ponownie w tą bohaterkę.

Trzy tysiące lat temu najwięksi żeglarze przemierzali Ocean Spokojny, odkrywając w regionie Oceanii liczne wyspy. Jednak na kolejne tysiąc lat zaprzestano wypraw i do dziś nikt nie wie dlaczego… Animacja Walt Disney Animation Studios Vaiana: Skarb oceanu to opowieść o przygodach pewnej nastolatki, która z pomocą półboga Maui żegluje po morzach, by znaleźć drogę na legendarną wyspę i uratować swój lud. Oboje żeglują na otwartym oceanie, napotykając dziwne kreatury. Dziewczyna dowiaduje się o swoich przodkach oraz odkrywa, że jedyną rzeczą, której tak naprawdę poszukiwała była jej własna tożsamość.

Źrodło: The Hollywood Reporter