Książka Johna le Carre ''Wierny ogrodnik'' dostanie swoją serialową adaptację 0

Studio The Ink Factory pracuje nad limitowanym serialem będącym adaptacją powieści brytyjskiego pisarza Johna le Carre '’Wierny ogrodnik'’. Książka ta została już przeniesiona na szklany ekran. W 2005 roku wyszedł nagrodzony Oscarem pełnometrażowy film o tym samym tytule.

Scenariusz serialu pisze Lydia Adetunji. Jak na razie nie wiadomo, gdzie premierę będzie miał powstający projekt. Obsada również nie jest jeszcze znana.

Studio The Inc Factory ma już na swoim koncie jedną udaną adaptację prozy Johna la Carre Nocny recepcjonista.

Akcja serialu rozgrywać ma się we współczesnej post-pandemicznej rzeczywistości. Śledzić będzie on losy Justina Quayle’a, brytyjskiego dyplomaty i zapalonego ogrodnika, który spotyka w Londynie działaczkę Amnesty International o imieniu Tessa. Razem wyruszają w podróż, która splata razem brutalne morderstwo, korupcję rządu i nadużycia korporacyjne w spisku, który rozwija się w Kenii, Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej. Jak się okaże kobieta zdobyła kompromitujące informacje o pewnym potężnym koncernie farmaceutycznym, a co za tym idzie odkryła światowy spisek. Po jej tajemniczej śmierci w Kenii, Justin pragnie pomścić ukochaną i ocalić jej dobre imię, bowiem chodzą plotki o rzekomym romansie Tessy.

Źrodło: Deadline