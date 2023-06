Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix ogłasza Tudum: Światowe wydarzenie dla fanów na żywo z Brazylii 17 czerwca 0

Netflix spełnia życzenia fanów. Tudum: Światowe wydarzenie dla fanów powraca w jeszcze większym stylu. Już 17 czerwca, po dwóch latach w formie wirtualnej, wydarzenie Tudum 2023 odbędzie się na żywo przed tysiącami fanów w brazylijskim São Paulo i będzie transmitowane na żywo na całym świecie.

Już wkrótce jeszcze więcej niespodzianek.

Tudum, którego nazwę zainspirował dźwięk, który słyszycie przy rozpoczęciu każdego filmu lub serialu Netflix, to także największe na świecie wydarzenie poświęcone naszym sztandarowym filmom i serialom oraz twórcom i wykonawcom. Tegoroczna transmisja na żywo z Brazylii to także powrót do korzeni, bo właśnie tutaj w 2020 roku odbyła się pierwsza edycja Tudum.

Tegoroczna światowa transmisja na żywo nadawana z parku Ibirapuera (Parque do Ibirapuera) w São Paulo to część trzydniowego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 16–18 czerwca w przestrzeni wystawienniczej (teren biennale) parku. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji ponad 2000 metrów kwadratowych, gdzie wezmą udział w aktywnościach, grach, posłuchają na żywo muzyki i nie tylko, a przede wszystkim będą mogli zobaczyć z bliska swoje ulubione gwiazdy.

Źrodło: Netflix