HBO nakręci 3. sezonu komediowej serii "Ktoś, gdzieś" 0

HBO ogłosiło, że przedłuży swój cieszący się uznaniem krytyków serial komediowy Ktoś, gdzieś. Ten komediodramat jest inspirowany życiem znanej aktorki i piosenkarki, Bridget Everett — miał swoją premierę w HBO 16 stycznia ubiegłego roku i szybko zdobył sporą rzeszę fanów.

kadr z serialu "Ktoś, gdzieś"

Ktoś taki, jak Sam Miller może dusić się nawet w pełnym bezkresnych równin i rozciągających się po horyzont prerii stanie Kansas. Główną bohaterką serialu, który został zainspirowany życiem komiczki i piosenkarki Bridget Everett, jest Sam (Everett) na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, która czuje się wyobcowana w swoim rodzinnym miasteczku. Sam zmaga się z poczuciem straty i potrzebą akceptacji, a śpiew jest dla jej ucieczką od prawdziwego życia. Pozwala jej lepiej poznać samą siebie oraz społeczność wyrzutków, którzy nie pasują do społeczeństwa, ale nigdy się nie poddają, co potwierdza, że każdy może znaleźć swoje miejsce na Ziemi oraz sposób, by w pełni się wyrażać. Wszędzie. Gdziekolwiek.

Serial jest współtworzą Hannah Bos i Paul Thureen, ta para jest również producentami wykonawczymi. Oprócz bycia gwiazdą serialu, Everett jest także producentem wykonawczym. Oprócz Everett w obsadzie znaleźli się Jeff Hiller, Mary Catherine Garrison, Murray Hill, Jane Brody, Mercedes White, Kailey Albus, Meighan Gerachis, Tim Bagley, Jennifer Mudge i Barbara Robertson. Serial został napisany wspólnie przez Bosa, Thureena, Everett, Rachel Axler i Lisę Kron, a wyreżyserowany przez Jaya Duplassa, Roberta Cohena i Lennona Parhama.

Źrodło: Collider