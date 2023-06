Dwayne Johnson ponownie w uniwersum ''Szybkich i wściekłych''. Aktor powróci do roli Hobbsa 0

Oto wielka niespodzianka dla fanów Dwayne'a Johnsona i serii '’Szybcy i wściekli'’. Aktor ogłosił w swoich mediach społecznościowych, że powróci do uniwersum. Wcieli się on ponownie w Hobbsa w niezatytułowanym jeszcze nowym filmie od Universal Pictures.

''Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw''

Informacja ta jest zaskoczeniem po tym, jak aktor kategorycznie odmówił powrotu do roli Hobbsa w Szybkich i wściekłych 10. Jego ówczesna decyzja kierowana była spięciami jakie Johnson miał z gwiazdą serii Vin Dieselem. Teraz najwidoczniej albo obaj panowie doszli do porozumienia albo wpływ na decyzję Johnsona w dużej mierze ma to, iż Diesel nie wystąpi w nowym projekcie.

Oto wideo opublikowane przez aktora, w którym informuje o projekcie:

Wszystko wskazuje na to, że projekt ten będzie solowym filmem Johnsona i granego przez niego Hobbsa. Projekt ten nie ma być spin-offem Szybkich i wściekłych: Hobbs i Shaw ani jego kontynuacją. Będzie bardziej czymś pomiędzy 10 a 11 filmem z oryginalnej serii. Mają wystąpić w nim stali bywalcy tego uniwersum, tyle że bez Diesela.

Scenariusz filmu napisze Chris Morgan, który na swoim koncie ma większość filmów z omawianej serii.

