Zapowiedź nagradzanej na festiwalach "Turkusowej sukni" 0

Obsypany nagrodami na światowych festiwalach film Turkusowa suknia, pełną lokalnego, marokańskiego kolorytu opowieścią o różnych odcieniach miłości. Tunezyjska reżyserka Maryam Touzani z dużą czułością i subtelnością portretuje swoich bohaterów, koncentrując się na detalach, gestach, spojrzeniach. Zobaczcie zwiastun produkcji.

kadr z filmu "Turkusowa suknia"

Mina i Halim, małżeństwo z wieloletnim stażem, prowadzi niewielki zakład krawiecki w marokańskim mieście Sala. O talencie mężczyzny, a zwłaszcza niezwykłym hafcie, jakim ozdabia tradycyjne, szyte przez siebie stroje, jest na tyle głośno, że kolejne zamówienia znacznie przekraczają jego możliwości. Sytuacja zmusza Halima, by zatrudnił młodego pomocnika, choć początkowo nie jest do tego przekonany. Ostatecznie pod jego skrzydła trafia Youssef, dla którego praktyka u boku mistrza w swoim fachu, za jakiego uchodzi starszy z mężczyzn, jest wielką szansą. Przyglądanie się codziennej żmudnej pracy Halima to dla niego nie tylko możliwość doskonalenia własnych umiejętności, ale też lekcja cierpliwości oraz pokory. Tym cenniejsze, że z każdym dniem bohaterowie nabierają do siebie większego zaufania i zaczyna ich łączyć coraz bliższa więź, co nie pozostaje niezauważone przez Minę.

W głównych rolach występują Lubna Azabal, Saleh Bakri i Ayoub Missioui. Film trafi do naszych kin 22 września 2023 roku.

Źrodło: Aurora Films