Disney już pracuje nad filmem ''Hokus Pokus 3''

Disney po sukcesie powstałego po latach od oryginału filmu Hokus Pokus 2, ogłasza że już rozpoczął prace nad trzecim filmem z tej serii. Tak więc słynne siostry Sanderson powrócą i ponownie będą pragnąć dziecięcych dusz.

Informacja ta wyszła od Seana Bailey'a, prezesa Walt Disney Studios Motion Picture Production. O filmie Hokus Pokus 3 po raz pierwszy wspomniał on w wywiadzie dla magazynu The New York Times.

Hokus Pokus 2 zadebiutował w okolicy Halloween w ubiegłym roku. Ta powstała po prawie 30 latach kontynuacja ustanowiła rekord otwarcia w weekend z 2,7 miliardem obejrzanych godzin. Sequel był także piątym najczęściej oglądanym filmem na Disney+ w 2022 roku. Nic więc dziwnego, że platforma planuje kontynuuować historię sióstr Sanderson.

Obecnie nie znane są żadne fabularne szczegóły drugiego sequela. Nie wiadomo także czy słynne trio wcielające się w siostry Sanderson powróci. Prawdopodobnie trwają rozmowy z aktorkami, jednak nie ma ku temu oficjalnego potwierdzenia.

Do swoich ról w Hokus Pokus 2 powróciły Bette Midler, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy jako Winifred, Sarah i Mary. Hokus Pokus opowiadał historię nastoletniego chłopca, który przypadkowo przywrócił do życia trójkę zabawnych, ale i śmiertelnie zdeterminowanych sióstr, będących wiedźmami, które przed laty zostały stracone za zabójstwo kilkuletniej dziewczynki, mieszkanki Salem.

Sequel zaś skupia się na trzech młodych kobietach, które przypadkowo przywracają do życia siostry Sanderson. Teraz szybko muszą znaleźć sposób, aby je powstrzymać, bowiem czarownice są naprawdę wygłodniałe, a żywią się duszami dzieci. Akcja filmu rozgrywa się w czasach współczesnych.

Źrodło: ComingSoon