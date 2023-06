W Wielkiej Brytanii trwają już prace na planie sequela filmu z 1989 roku Sok z żuka . To długo oczekiwana kontynuacja rewelacyjnej czarnej komedii w reżyserii Tima Burtona .

Za sterami sequela stoi oczywiście Burton, reżyser mający własną wizję i tworzący nietuzinkowe postacie i światy. W rozmowie z magazynem Empire zdradził on, iż Sok z żuka 2 jest nie tylko kontynuacją oryginału pod względem występujących w nim postaci, ale zachowa on także stare techniki filmowe. Tym samym film powstanie w oparciu o praktyczne efekty specjalne i taką też scenografię, bez wykorzystania wszędzie gdzie się da nowoczesnej techniki CGI.