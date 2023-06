"Bod obnovy" - interesujący zwiastun sci-fi prosto z Czech 0

Continental Film opublikowała pierwszy zwiastun zręcznego czeskiego filmu science-fiction zatytułowanego Bod obnovy (międzynarodowy tytuł brzmi Restore Point), nawiązującego do idei punktów zapisu w grach wideo. Film będzie miał swoją premierę na Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach w przyszłym miesiącu. Wygląda imponująco, z kilkoma fantastycznymi ujęciami w samym tylko zwiastunie.

kadr z filmu "Bod obnovy"

Jest rok 2041, a ludzkość osiągnęła punkt, w którym może oszukać śmierć. Każdy, kto umrze śmiercią nienaturalną, ma prawo do przywrócenia go do życia. Wszystko, co musisz zrobić, to utworzyć kopię zapasową swojej osobowości – punkt przywracania – przynajmniej co czterdzieści osiem godzin. Ale istnieje ruch ludzi, którzy próbują sabotować tę koncepcję. Agentka Em zostaje wciągnięta w sprawę, która nie jest tak prosta, jak się początkowo wydawało, a której konsekwencje sięgają najwyższych szczebli polityki.

W rolach głównych Andrea Mohylová jako Agent Em, Matěj Hádek, Václav Neužil Jr., Milan Ondrík, Karel Dobrý, Agáta Kryštůfková, Richard Stanke, Adam Vacula i Jan Jankovský. Pełnometrażowy debiut reżysera Roberta Hloza to wciągająca opowieść, niezwykle pomysłowe doznanie wizualne i polemika z poglądem, że postęp technologiczny nie zawsze jest dobrą rzeczą.

Źrodło: firstshowing.net