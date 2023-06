Pierce Brosnan i Adam DeVine w kryminalnej komedii Netflix ''The Out-Laws'' - zobacz zwiastun 0

Netflix prezentuje zwiastun kryminalnej komedii akcji '’The Out-Laws'’ w gwiazdorskiej obsadzie. Czyżby przyszli teściowie to słynni Widmowi Bandyci?

Owen Browning to prostolinijny menadżer banku, który szykuje się właśnie do ślubu z miłością swojego życia – Parker. Na tydzień przed planowanym weselem jego bank zostaje napadnięty i okradziony przez niesławnych Widmowych Bandytów. Owen wierzy, że bandytami tymi są jego przyszli teściowie, którzy właśnie przybyli do miasta. Po tym, jak Parker zostaje porwana dla okupu przez wrogów jej rodziców, Owen łączy siły ze swoimi niedoszłymi teściami w napadzie na bank, aby zdobyć pieniądze na okup.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W roli Owena, Adam DeVine. Jego narzeczoną portretuje Nina Dobrev, zaś w jej rodziców wcielają się Pierce Brosnan i Ellen Barkin. W obsadzie The Out-Laws są także Michael Rooker, Poorna Jagannathan, Julie Hagerty, Richard Kind, Lil Rel Howery, Blake Anderson, Lauren Lapkus i Laci Mosley.

The Out-Laws wyreżyserował Tyler Spindel mający na swoim komedię Niewłaściwa Missy. Pracował on na podstawie scenariusza napisanego przez Evana Turnera i Bena Zazove.

Premiera filmu na Netflix 7 lipca.

Źrodło: Netflix, Comingsoon