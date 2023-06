"Shazam! Gniew bogów" - najzabawniejszy superbohater uniwersum DC powraca już 14 czerwca na Blu-ray™ i DVD! 0

Billy Batson, znany jako Shazam, powraca w wielkim stylu! Szalona, pełna akcji kontynuacja historii uwielbianego bohatera ze świata DC przynosi jeszcze więcej emocji, przygód i humoru, a także całkowicie nowych przeciwników. Shazam! Gniew bogów już 14 czerwca na Blu-ray™ i DVD oraz w specjalnym wydaniu zawierającym obydwa filmy o Shazamie na DVD!

"Shazam! Gniew bogów"

Podczas gdy Billy wciąż próbuje zrozumieć jak pogodzić życie nastolatka ze swoim dorosłym super alter ego, trzy starożytne boginie zjawiają się na Ziemi w celu odzyskania wykradzionej dawno temu magii. Artefakt, którego poszukują zdolny jest zniszczyć cały świat, a to oznacza, że Shazam wraz z przyjaciółmi muszą stanąć do walki o najwyższą stawkę. Ale czy grupa nastolatków rzeczywiście może uratować ludzkość?

Kolejna epicka przygoda Shazama oznaczać musiała powrót Zachary’ego Leviego do roli wyluzowanego, ale szczerego nastolatka. Dynamiczna akcja filmu, nowe światy, bogata lista bohaterów, niezwykle groźni złoczyńcy, stawki o mitologicznej doniosłości i charakterystyczny rodzaj humoru – to wszystko, co czyni filmy o Shazamie tak wyjątkowymi, sprawiło że aktor od razu wiedział, że chce wziąć udział w kontynuacji, nawet jeszcze zanim przeczytał scenariusz.

Kiedy David i Henry powiedzieli mi jaka będzie koncepcja drugiego filmu, od razu się zgodziłem. Pomyślałem: to są świetne składniki do zbudowania naprawdę wspaniałej kontynuacji tego, co już stworzyliśmy. Byłem bardzo podekscytowany powrotem do roli i ekipy, którą tak bardzo kochałem. Być superbohaterem i do tego tak zabawnym to naprawdę fajna rola do zagrania.

wspomina aktor

Reżyser widowiska – David F. Sandberg, również wrócił za stery produkcji podekscytowany możliwością kontynuowania tej historii. Jak mówi:

Pod koniec poprzedniego filmu pokazaliśmy całą rodzinę jako superbohaterów, ale mogliśmy na nich w tej roli jedynie zerknąć przez chwilę. Jedną z najbardziej ekscytujących rzeczy przy pracy nad tym projektem okazało się rozwijanie tego wątku – zastanawianie się jak żyją jako nastolatkowie i jak współpracują jako superbohaterowie. I dokładnie tak jak można byłoby tego oczekiwać, nie zawsze im to wychodzi. Podobnie jak Shazam, wszyscy w głębi serca są wciąż jeszcze dziećmi i przeżywają dokładnie to, co przeżywają wszystkie dzieci.

Jednak obok tego wszystkiego, zdaniem Leviego, w sercu tej historii wciąż tkwi jeden sekretny składnik, który sprawia, że Shazam to bohater dla widzów w każdym wieku.

To spełnienie marzeń! W pewnym momencie życia wszyscy marzyliśmy o tym żeby stać się kimś w rodzaju superbohatera: kimś silniejszym, szybszym, odważniejszym. Stąd właśnie wzięły się komiksy – kolorowe strony pełne fantazji, surrealizmu i realizmu magicznego, w których możemy po prostu zanurkować. Połączenie tego wszystkiego z mnóstwem serca, humoru i uroku, razem z reżyserią Davida, wspaniałym scenariuszem, niesamowitą obsadą i ekipą, łączy się w film o superbohaterach dla każdego i po prostu naprawdę zabawną historię.

Shazam! Gniew bogów nie tylko kontynuuje wątki zawiązane w poprzednim filmie, ale również prezentuje je w znacznie wyższej skali. Ten film jest dużo większy od poprzedniego. Dostaliśmy większą piaskownicę do zabawy i mamy więcej efektów specjalnych, które mogą uczynić film prawdziwym doświadczeniem. Producent Peter Safran podsumowuje: Wszystko to, co widzowie pokochali w poprzednim filmie, teraz jest i tutaj, ale jakby podkręcone na sterydach.

Oczywiście chociaż przyspieszenie akcji było kluczowe, twórcy uznali, że równie ważne będzie uhonorowanie tych aspektów pierwszego filmu, które wypadły tak dobrze. Jak tłumaczy reżyser:

Mieliśmy niezwykłe szczęście z obsadą – aktorzy których mamy nie tylko grają rodzinę, ale po prostu są jak rodzina. Powrót z nimi do tego świata był ekscytujący i myślę, że widzowie też będą podekscytowani.

Shazam! Gniew bogów to kontynuacja niezwykle udanego filmu Shazam! Już 14 czerwca ukaże się na Blu-ray™ i DVD oraz w specjalnym wydaniu zawierającym obydwa filmy o Shazamie na DVD!

Dodatki specjalne w wydaniu BLU-RAY™:

Komentarz reżysera Davida F. Sandberga

Mitologia w Shazam! Gniew bogów

Shazam! Dekonstrukcja scen

Wredne siostry

ponad 30 minut scen niewykorzystanych

i wiele więcej!

