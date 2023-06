Kłamstwo ma krótkie nogi w zwiastunie "Alibi.com 2" 0

Wiadomo, że kłamstwo ma krótkie nogi, ale to na prawdzie można się boleśnie potknąć. Zobaczcie zwiastun kontynuacji jednego z największych francuskich komediowych przebojów ostatnich lat noszący tytuł Alibi.com 2.

Greg zbudował na kłamstwie dochodowy biznes. Pomysł był prosty: jeśli skaczesz na boki, migasz się w pracy albo unikasz dłużników, zgłoś się do Alibi.com. To firma, która specjalizuje się w profesjonalnym wci­skaniu ściemy. Odkąd jednak Grega trafiła strzała amora, postanowił żyć w prawdzie, co najmniej do ślubu. Pomysł piękny, ale jak się wkrótce okaże, bardzo kłopotliwy. Greg zdążył już nawciskać swojej ukochanej i przyszłym teściom tyle kitu o własnej rodzinie, że teraz nie może po­zwolić, by wszystko wyszło na jaw. W związku z tym wpada na szalony pomysł. Zorganizuje jednocześnie dwa wesela – jedno dla teściów, a drugie dla rodziców. Na weselu dla teściów pojawią się podstawie­ni rodzice Grega, a na tym drugim – fałszywa panna młoda. Problem w tym, że na obu musi być obecny prawdziwy Greg. Ta piętrowa konstrukcja ściem jest tak niestabilna, że nawet dziecko wie, iż coś tu musi pójść nie tak.

W głównych rolach występują Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti i Tarek Boudali. Za sterami stoi Philippe Lacheau, który również z pomocą Pierre Lacheau napisał skrypt. Premiera w naszych kinach 28 lipca 2023 roku.

Źrodło: Monolith Films