Danny Masterson czeka na wyrok w odosobnieniu. Co mu przysługuje? 0

Ujawniono w jakich warunkach gwiazdor serialu Różowe lata siedemdziesiąte oczekuje na wyrok, który ma zapaść 4 sierpnia. Danny Masterson uznany został winnym dwóch gwałtów, a wyrok w sprawie trzeciego jeszcze nie zapadł.

serial ''Białe kołnierzyki''

Obecnie Masterson przebywa w więzieniu L.A. County Men’s Central Jail. Nie został jednak osadzony z innymi więźniami. Jest izolowany od współosadzonych, podobno dla jego własnego bezpieczeństwa. Aktor znajduje się w specjalnym pawilonie, w którym swego czasu przebywały inne znane postacie tj. Suge Knight (współzałożyciel wraz z Dr. Dre wytwórni płytowej Death Row Records) czy O.J. Simpson (futbolista i aktor). ’’

Mastersonowi przysługuje codziennie 2-godzinne wyjście z celi oraz dostęp do więziennej biblioteki. Nie ma on zaś w celi telewizora. Tygodniowo przyznano mu 3 godziny na rekreację, a możliwość wzięcia prysznicu ma co drugi dzień.

Ława przysięgłych jednogłośnie uznała aktora winnym dwóch, z trzech stawianych mu zarzutów. W przypadku trzeciego oskarżenia ośmiu członków ławy uznało Mastersona winnym, czterech zaś było odmiennego zdania. Za te dwa czyny, za które został uznany winnym aktorowi grozi za każdy z nich od 15 lat więzienia do dożywocia. Także jeśli uznany zostanie winnym również trzeciego gwałtu Masterson może kolejne 45 lat spędzić za kratami.

Śledztwo przeciwko Mastersonowi toczy się od 2016 roku. W 2020 roku oficjalnie został postawiony mu akt oskarżenia. Aktor jednak po właceniu wysokiej kaucji odpowiadał z wolnej stopy.

Źrodło: ComingSoon