Młodość Supermana w zwiastunie animacji ''My Adventures With Superman'' 0

Oto produkcja o Człowieku ze Stali jakiej jeszcze nie było – tak Adult Swim zapowiada swój animowany serial My Adventures With Superman. Zobaczcie jak młody Clark Kent stawia pierwsze kroki w byciu superbohaterem w nowo opublikowanym zwiastunie animacji.

Historia ukazana w serialu podąża za Clarkiem Kentem, który jako dwudziestokilkuletni mężczyzna dopiero buduje swoją sekretną tożsamość Supermana i odkrywa swoje pochodzenie. Pracuje on jako dziennikarz śledczy w Daily Planet wraz z Lois Lane i Jimmym Olsenem. Jednak łączenie codzienności z mocami jakie posiada staje się dla niego coraz większym problemem. Kiedy on i Lois zakochują się w sobie, a Lois kontynuuje swoją karierę jako jedna z gwiazd reporterów Daily Planet, będzie coraz bliżej odkrycia prawdy o Clarku. Clark, Lois i Jimmy tworzą trio, które dzieli się przygodami, pokonuje złoczyńców, odkrywa sekrety i to co znaczy być bohaterem na własnych zasadach.

Głosu w oryginale głównym bohaterom udzielają: Jack Quaid jako Clark Kent aka Superman, Alice Lee jako Lois Lane i Ishmel Sahid jako Jimmy Olsen.

Premiera na Adult Swim już 6 lipca. Serial dostępny będzie także w serwisie Max.

Źrodło: Adult Swim