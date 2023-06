Nicolas Cage w szalonym zwiastunie ''Sympathy for the Devil'' 0

RLJE Films prezentuje pierwszy zwiastun psychologicznego thrillera '’Sympathy for the Devil'’ z Nicolasem Cagem w roli głównej. Spodziewajcie się zwariowanego kina, w którym odtwórca Draculi w Renfieldzie wciela się w postać z pewnością mającą 'nierówno pod sufitem'.

Sympathy for the Devil opowiada o pewnym mężczyźnie, 'Kierowcy' (w tej roli Joel Kinnaman), który zostaje wciągnięty w grę w kotka i myszkę o wysoką stawkę. Początkiem gry było zmuszenie 'Kierowcy' do towarzyszenia pewnemu tajemniczemu mężczyźnie (Cage). W miarę jak ich szalona podróż postępuje, staje się coraz bardziej jasne, że nic nie jest takim jakim się wydaje.

Scenariusz napisał Luke Paradise, a za kamerą stanął Yuval Adler mający na swoim koncie thriller Perfekcjonistka i kryminał Sekrety z przeszłości. Jednym z producentów jest Allan Ungar.

To majstersztyk z udziałem dwóch niesamowitych aktorów. Jako uznany filmowiec, Yuval zebrał doskonałą obsadę i wniósł do tego filmu wyjątkową i surową wizję, która z pewnością przyciągnie wielu widzów powiedzial Ungar.

Film trafi do kin oraz na VOD już 28 lipca tego roku.

Źrodło: Bloody Disgusting