Vin Diesel chwali Momoę i podaje datę premiery ''The Fast X Part 2''

Niedawno do kin weszła pierwsza z zapowiadanych trzech części finałowej dziesiątej serii Szybcy i wściekli. Po tym jak pierwsza część zakończyła się cliffhangerem, widzowie z pewnością zastanawiali się kiedy przyjdzie zobaczyć im dalszy ciąg. Na to pytanie odpowiedział im sam Vin Diesel.

Gwiazdor franczyzy zdradził datę premiery drugiego filmu. Doczekamy się go dopiero za dwa lata. Fast X Part 2 wejdzie do kin 4 kwietnia 2025 roku.

Diesel zdementował także swoją rzekomą zazdrość o to, że Jason Momoa zwrócił na siebie całą uwagę swoim niesamowitym występem w roli złoczyńcy Dante Reyesa, który to po raz pierwszy pojawił się w Szybkich i wściekłych 10. W swojej wypowiedzi aktor pochwalił Momoę za to jak wyjątkowo dobrze wcielił się w swoją postać.

Jason chciał spróbować czego zupełnie wyjatkowego, ekspresyjnego. Ostatecznie stworzył postać kradnącą sceny, której świat nie zapomni powiedział Diesel.

Dziesiąty film sagi "Szybcy i wściekli", rozpoczyna ostatni rozdział jednej z najbardziej popularnych globalnych franczyz, która trwa już trzecią dekadę i ma niesłabnącą popularność.

W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto (Vin Diesel) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najbardziej zabójczym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek mieli do czynienia.

Źrodło: ComingSoon