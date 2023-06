Pierwszy zwiastun serialu ''Special Ops: Lioness'' Taylora Sheridana 0

Taylor Sheridan pracujący dla Paramount+ i odpowiedzialny za niezwykle hitowy ranczerski Yellowstone, powraca z kolejnym serialem. Tym razem jednak jego produkcja jest szpiegowskim thrillerem bazującym na prawdziwych wydarzeniach. Zobaczcie pierwszy zwiastun Special Ops: Lioness.

Fabuła Special Ops: Lioness przeniesie nas do środowiska CIA i co ciekawe oprze się na prawdziwym programie agencji. Do CIA zwerbowana zostaje młoda marines Cruz Manuelos, której zadaniem jest zaprzyjaźnienie się z córką pewnego terrorysty i obalenie jego organizacji od wewnątrz. Nad całością programu czuwa Joe, szefowa stacji programu ’’Lioness’’, której zadaniem jest szkolenie, zarządzanie i dowodzenie tajnymi agentami.

W obsadzie serialu są Laysla De Oliveira jako Cruz, Zoe Saldana jako Joe, Nicole Kidman jako Kaitlyn Meade, starsza przełożona w CIA od dawna zaangażowana w gry polityczne, Morgan Freeman, który wciela się w Edwina Mullinsa, sekretarza stanu USA, Jill Wagner jako Bobby, Dave Annable jako Neil, LaMonica Garrett jako Tucker, Stephanie Nur jako Aaliyah i Jonah Wharton jako Tex.

Premiera serialu Special Ops: Lioness już 23 lipca.

Serial stanowi kolejny tytuł w bogatym dorobku Taylora Sheridana, w którym znajdują się takie głośne produkcje jak 1883, 1923, Burmistrz Kingstown, Tulsa King oraz wspomniane już Yellowstone.

Źrodło: Paramount Plus