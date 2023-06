Lionsgate nakręci nową wersję filmu o morderczym karle 0

Kolejna kultowa produkcja grozy z końca ubiegłego wieku doczeka się swojej nowej wersji. Tym razem studio Lionsgate chce nakręcić odświeżonego Karła.

Warwick Davis, ''Karzeł 4''

Karzeł to film z 1993 roku, który doczekał się kilku kontynuacji. Ostatnia Leprechaun powraca będąca bezpośrednią kontynuacją pierwszego filmu wydana została w 2018 roku. Oryginał opowiadał o mitycznym irlandzkim karle, który zrobi wszystko, aby odzyskać swoją sakwę pełną złota. Gdy ta zostaje mu skradziona przez Dana O’Grady, ten przyjeżdża za nim do USA. Na miejscu srodze mści się za kradzież, mordując mężczyźnie żonę. Ten w akcie zemsty więzi karła w drewnianej skrzyni, pieczętując wieko czterolistną koniczyną. Po kilkunastu latach do domu mężczyzny, który przebywa w szpitalu dla umysłowo chorych, wprowadza się ojciec z córką. Wynajmują oni malarzy, którzy mają odrestaurować ściany. Jeden z nich, Ozzie, przez przypadek uwalnia więzionego w skrzyni karła. Ten, nareszcie wypuszczony, pragnie odzyskać swoje bezcenne złoto. Rozpoczyna się koszmar.

Za reżyserię nowej wersji odpowie Felipe Vargasa. Nie ma on na swoim koncie jeszcze pełnometrażowego dzieła. Zwrócił jednak na siebie uwagę wielokrotnie nagradzanym krótkometrażowym filmem Milk Teeth. Scenariusz reboota napisze Mike Van Waes, a jednym z producentów wykonawczych został Roy Lee.

Na dzień dzisiejszy nie wiemy kto wcieli się w tytułowego bohatera. W oryginale i kilku kolejnych kontynuacjach morderczego karła odgrywał Warwick Davis.

Źrodło: The Hollywood Reporter