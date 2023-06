NBC kasuje serial ''Młody The Rock'' po 3. sezonach 0

Serial NBC Młody The Rock opowiadający o młodych latach Dwayne Johnsona, byłego wrestlera, a obecnie gwiazdy kina akcji, doczekał się swojego końca. Stacja postanowiła nie przedłużać go na kolejny, czwarty sezon.

fragment plakatu promującego serial ''Młody The Rock''

Decyzja o skasowaniu produkcji zapadła trzy miesiące po zakończeniu emisji 13-odcinkowego sezonu trzeciego. Jest to kolejny cios dla firmy Johnsona Seven Bucks Productions, która już w ubiegłym roku zaliczyła klapę filmem Black Adam.

Dwayne Johnson znany też jako '’The Rock'’ nie ma się jednak co martwić. Otrzymał on angaże w wielu głośnych projektach. Najwcześniej ujrzymy go w filmie Red One od Amazon Studios. Wystąpi także w aktorskiej wersji Vaiany od Disney oraz powróci jako Luke Hobbs w spin-offie '’Szybkich i wściekłych'’.

Serial Młody The Rock ukazał nam drogę aktora od dziecka do lat 20, kiedy to trafił do footballowej drużyny, a następnie został wrestlerem. Wraz z końcem tej kariery został aktorem, obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających w Hollywood. Swoją popularność zawdzięcza nie tylko wspaniałej grze aktorskiej, ale i nieprawdopodobnej charyzmie i urokowi osobistemu.

Źrodło: Deadline