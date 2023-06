''The Horror of Dolores Roach'' - zwiastun serialu inspirowanego opowieścią o Sweeney Toddzie 0

Platforma Amazon Prime Video opublikowała zwiastun serialu '’The Horror of Dolores Roach'’, którego fabuła luźno inspirowana jest fikcyjną postacią golibrody znanego jako Sweeney Todd.

Produkcja zapowiadana jest jako groteskowa, współczesna opowieść inspirowana Sweeney Toddem. Będzie to makabryczna miejska legenda o miłości, zdradzie, narkotykach, gentryfikacji, kanibalizmie i przetrwaniu.

Główna bohaterka Dolores Roach po 16 latach wychodzi z więzienia. Trafia do mocno zgentryfikowanego miasteczka posiadając tylko to co ma na sobie oraz 200 dolarów w kieszeni. Jej dawny chłopak zaginął, rodzina zaś zmieniła miejsce zamieszkania. Dolores trafia na kumpla sprzed lat, wiecznie upalonego Luisa, który daje jej dach nad głową, wyżywienie i pracę w lewym biznesie prowadzonym w piwnicy pod Empanada Loca, dawnym sklepie należącym do jej rodziny. Gdy ledwo odzyskana stabilizacja ma szansę zostać utracona, Dolores zostaje doprowadzona do szokujących skrajności aby przetrwać. Nieoczekiwanie Dolores i Luis odnoszą zawodowy sukces i wchodzą w niebezpieczną symbiozę, która powoduje, iż mężczyzna uwalnia swoje szczególne, dotąd trzymane w ukryciu, upodobania.

W Dolores wciela się Justina Machado. W pozostałych rolach występują Alejandro Hernandez, Kita Updike i K. Todd Freeman. Twórca serialu to Aaron Mark.

Premiera serialu już 7 lipca. Na The Horror of Dolores Roach składa się osiem półgodzinnych odcinków.

Źrodło: Bloody Disgusting, Amazon Prime Video