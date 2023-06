Czekacie na trzeciego ''Venoma''? Sony podało datę premiery 0

Sony Pictures, studio odpowiedzialne za Venoma podało przybliżoną datę premiery trzeciego filmu z serii o kosmicznym symbioncie. Kolejnych przygód Eddiego Brocka doczekamy się za trochę ponad rok.

Venom 3 zadebiutuje na szklanym ekranie w październiku 2024 roku. Oba dotychczasowe filmy z serii również swoje premiery odbyły w tym miesiącu.

Zdjęcia do filmu jeszcze się nie rozpoczęły. Wejście na plan opóźnione zostało przez trwający od jakiegoś czasu strajk wśród scenarzystów.

Do roli Eddiego Brocka powraca Tom Hardy. W obsadzie trzeciego Venoma są także Chiwetel Ejiofor i Juno Temple. Za kamerą stanie Kelly Marcel, scenarzystka tego, jak i poprzednich dwóch filmów. Stanowisko reżysera jest zaś jej debiutem. Fabularne szczegóły nadchodzącego filmu trzymane są w dalszym ciągu w tajemnicy.

Venom, obcy symbiont, to jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci Marvela, który wychodzi z cienia, wchodząc w ciało i osobowość Eddiego Brocka. Jako dziennikarz, Eddie próbował zdemaskować niecne działania słynnej firmy Life Foundation, prowadzonej przez naukowca Carltona Drake’a. Przez lata stało się to jego obsesją, zniszczyło mu karierę oraz związek z Anne. Kiedy jeden z eksperymentów Drake’a – obcy Venom, scala się z ciałem Brocka, ten otrzymuje supermoce i zdolność robienia wszystkiego, czego tylko zapragnie. Wynaturzony, mroczny, nieprzewidywalny, agresywny Venom w ciele Brocka sprawia, że Eddie próbuje zapanować nad nowymi mocami, choć jednocześnie są one kuszące i inspirujące. Jeden i drugi starają się przejąć kontrolę nad sobą nawzajem i dostać to, czego chcą, coraz bardziej spajając się ze sobą.

Oba dotychczasowe filmy opowiadające o Venomie były kasowymi hitami, nie przeszkodziły im nawet w tym sukcesie mieszane recenzje krytyków. Pierwszy z 2018 roku zarobił 856 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 100 milionów. Drugi zaś Venom 2: Carnage przy budżecie 110 milionów zagarnął z kas 502 miliony.

Źrodło: Variety